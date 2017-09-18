Губернатор Пермского края пообещал завершить ремонт трассы Пермь-Екатеринбург

В 2018 году будет завершен ремонт федеральной трассы Пермь-Екатеринбург, объединяющей две части России.

О завершении ремонта сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников. Он сказал, что в 2018 году окончится строительство участка дороги Кукуштан-Кунгур. Далее останется лишь провести ремонт 37 километров трассы.

Также губернатор подтвердил, что движение на трассе будет четырехполостным. В данный момент поставлена задача – попасть в федеральное финансирование. Это позволит закончить ремонт дороги, пишет URA.ru.