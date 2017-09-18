| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Регистрация гражданских дронов начнётся с весны 2018 года

18 сентября 2017, 23:05Добавить новость
закон,транспорт,чиновники,регистрация,дрон,воздушный транспорт,законопроект
Гражданские беспилотные воздушные суда, известные, как дроны, начнут регистрировать в апреле 2018 года. Для этого нужно, чтобы порядок процедуры регистрации согласовали в правительстве.

Гражданские дроны станет возможным регистрировать с апреля 2018 года, при условии, что порядок процедуры будет согласован членами правительства. На данный момент законопроект о регистрации гражданских беспилотных воздушных судов проходит стадию урегулирования разногласий между различными ведомствами.

Информация обо всех зарегистрированных дронах планируется хранить в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. Как сообщают «Известия» до сих пор не выбран оператор системы учёта, хотя шанс стать таким оператором есть у ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Именно эта организация ведёт учёт системы транспортной безопасности.

В июле 2017 года в Воздушный кодекс внесены поправки, которые обязывают владельцев дронов весом от 250 грамм до 30 килограмм проходить обязательную процедуру регистрации летательного аппарата.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Пожизненный запрет на замещение государственных должностей для уклонистов от армии хотят отменить в России
22 июня, 19:05
0 0
1
Российские банкиры станут отвечать перед законом своим имуществом
15 сентября, 23:40
7 3
Правительство Свердловской области будет распущено 14 сентября (ФОТО)
11 сентября, 20:10
9 5
1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 39
Подписаться на новости