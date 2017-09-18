Регистрация гражданских дронов начнётся с весны 2018 года

Гражданские дроны станет возможным регистрировать с апреля 2018 года, при условии, что порядок процедуры будет согласован членами правительства. На данный момент законопроект о регистрации гражданских беспилотных воздушных судов проходит стадию урегулирования разногласий между различными ведомствами.



Информация обо всех зарегистрированных дронах планируется хранить в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. Как сообщают «Известия» до сих пор не выбран оператор системы учёта, хотя шанс стать таким оператором есть у ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Именно эта организация ведёт учёт системы транспортной безопасности.



В июле 2017 года в Воздушный кодекс внесены поправки, которые обязывают владельцев дронов весом от 250 грамм до 30 килограмм проходить обязательную процедуру регистрации летательного аппарата.