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Автомобильный Нижний Тагил

ВАЗ-2110 и автофургон с алкоголем столкнусь в Екатеринбурге (ФОТО)

18 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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В столице Урала на перекрёстке Краснолесья и А.Мехренцева днём 17 сентября произошло столкновение ВАЗ-2110 и автофургона известной торговой сети.

Очевидцы рассказали E1.ru, что легковой автомобиль был значительно повреждён.

Водитель автофургона после столкновения прибирался в машине, выгребая разбитые стёкла от бутылок. Очевидно, везли алкоголь.

Участники ДТП разговаривали друг с другом на повышенных тонах, подметили автомобилисты. Тем не менее, в ГИБДД информация об аварии не числится.

 

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Фото: E1.ru
 
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