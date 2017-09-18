ВАЗ-2110 и автофургон с алкоголем столкнусь в Екатеринбурге (ФОТО)

В столице Урала на перекрёстке Краснолесья и А.Мехренцева днём 17 сентября произошло столкновение ВАЗ-2110 и автофургона известной торговой сети.
Очевидцы рассказали E1.ru, что легковой автомобиль был значительно повреждён.
Водитель автофургона после столкновения прибирался в машине, выгребая разбитые стёкла от бутылок. Очевидно, везли алкоголь.
Участники ДТП разговаривали друг с другом на повышенных тонах, подметили автомобилисты. Тем не менее, в ГИБДД информация об аварии не числится.
Фото: E1.ru