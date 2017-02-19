| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

300 тысяч рублей пропали у автоледи в Екатеринбурге, пока воры «помогали» ей чинить колесо

19 февраля 2017, 09:30Добавить новость
авто,город,деньги,дорога,кража,полиция,ремонт,Россия,Свердловская область,транспорт
В Екатеринбурге женщина на Toyota Raw 4 попалась на отработанную схему мошенников. Заприметив хорошо одетую даму за рулем дорогой иномарки, злоумышленники решили ее ограбить.

Сначала внимание женщины привлек мужчина неславянской внешности на внедорожнике. Он сигналил автоледи, вынудив ее остановиться, и указал на спущенное колесо. Чтобы помочь, он остановил другую машину и уехал, заявив, что торопится. Из подъехавшего светлого седана вышел мужчина, который намеревался починить колесо. Однако он не смог отремонтировать авто и вскоре уехал.

В итоге на зов помощи к женщине приехал родственник, который установил запасное колесо и сопроводил до шиномонтажки.

Только позже женщина обнаружила, что из ее автомобиля исчезла выручка, которую она забрала из своего магазина, – 300 тысяч рублей. Также был украден авторегистратор. Пострадавшая обратилась в органы внутренних дел, и сейчас правоохранителям предстоит выполнить комплекс мер по раскрытию данного хищения, заявил начальник пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , ,
Деньги на ремонт пробитых колес отсудил ведущий Екатеринбурга у мэрии города (ФОТО) 13 февраля, 08:30 1
Нетрезвый водитель из Новоуральска попытался подкупить инспектора ГАИ и попал под суд 13 февраля, 08:10
Водители автобусов в Свердловской области не выходят на работу из-за долгов по зарплате 21 января, 10:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 67
Подписаться на новости