300 тысяч рублей пропали у автоледи в Екатеринбурге, пока воры «помогали» ей чинить колесо

Сначала внимание женщины привлек мужчина неславянской внешности на внедорожнике. Он сигналил автоледи, вынудив ее остановиться, и указал на спущенное колесо. Чтобы помочь, он остановил другую машину и уехал, заявив, что торопится. Из подъехавшего светлого седана вышел мужчина, который намеревался починить колесо. Однако он не смог отремонтировать авто и вскоре уехал.



В итоге на зов помощи к женщине приехал родственник, который установил запасное колесо и сопроводил до шиномонтажки.



Только позже женщина обнаружила, что из ее автомобиля исчезла выручка, которую она забрала из своего магазина, – 300 тысяч рублей. Также был украден авторегистратор. Пострадавшая обратилась в органы внутренних дел, и сейчас правоохранителям предстоит выполнить комплекс мер по раскрытию данного хищения, заявил начальник пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.