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Автомобильный Нижний Тагил

Дорогостоящие автомобили возглавили рейтинг самых худших автомобилей 2016 года (ФОТО)

19 марта 2017, 13:00Добавить новость
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Авторитетное автомобильное издание составило рейтинг самых плохих автомобилей года. 

Известное автомобильное издание составило ТОП-10 худших машин. Был проведен опрос автовладельцев, проведены дорожные испытания и краш-тесты Luxury SUV.

По данным Consumer Reports худшим из автомобилей стал дорогостоящий внедорожник Cadillac Escalade. Его стоимость превышает четыре миллиона рублей.

Он оказался неповоротливым на дороге, а его салон признан очень тесным. Автовладельцы считают, что высокая цена этого автомобиля не оправдана: ему не хватает той роскоши, которая свойственна дорогим моделям.

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Land Rover Discovery Sport занял в рейтинге второе место. По данным опроса автомобилистов, у данного авто не с первого раза срабатывает коробка передач, поэтому владельцы называют его слегка «тормознутым». Так же медленно работает в машине сенсор на мультимедийной системе. Дешевый салон и слабая надежность также не устроила экспертов.

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3 место досталось Maserati Ghibli. Его владельцы недовольны данным автомобилем. Их не устраивают дешевые материалы, использованные при изготовлении, и интерьер. Да и краш-тест - Maserati Ghibli провалил, сообщают «Актуальные новости». 

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Фото: «Актуальные новости»

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