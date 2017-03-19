| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Турнир по автокерлингу с машинами «Ока» прошел в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

19 марта 2017, 12:10Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организатор

40 человек приняли участие в турнире по керлингу в уральской столице. Посмотреть необычные состязания пришли около 1 000 человек. 

Масштабный турнир по автокерлингу прошел в уральской столице 18 марта. Участниками необычных соревнований стали 40 человек – четыре команды по 10 человек.

Организаторы ставили себе целью популяризацию автомобильных страховок и соблюдение ПДД на автотрассах.

Вместо камней участники турнира толкали три разноцветные машины «Ока», борясь за денежный приз в 100 000 рублей. Здоровье каждого из участвовавших в соревнованиях было застраховано на 500 000 рублей.

город,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организатор



Для того, чтобы машины лучше скользили по льду, их облегчили, сняв двигатели, а для безопасности – убрали с авто стекла. Соревнующимся выдали специальные шипы для обуви, чтобы она не скользила.

город,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организатор



Участниками масштабных состязаний стали клиенты страховой компании, бизнесмены, спортсмены и журналисты, об этом сообщила Е1.RU

город,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организатор



Зрители, наблюдавшие состязания, получили массу эмоций. Соревнования были интересны и участникам, и тем, кто пришел посмотреть на то, как проходит необычный автокерлинговый турнир.

город,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организатор



Первые попытки толкания машин были скромными, но увлекшись соревновательным процессом, участники стали применять свои стратегии: не просто толкали машины к центру, но и выбирали такую траекторию движения ТС, чтобы машина встала на пути соперника.

город,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организатор



В процессе борьбы за победу автомобили бились друг о друга, открывались багажники и капоты. Страсти кипели. 

 


город,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организаторгород,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,ПДД,состязания,автострахование,страховка,участники,организатор

Фото, видео: Е1.RU

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Тагильчане будут сдавать нормы ГТО на горе Белая 17 марта, 08:10
14-летний сноубордист из Екатеринбурга сломал обе руки и завоевал «бронзу» на Спартакиаде (ФОТО) 15 марта, 09:10
Тагильские баскетболисты стали лучшими на первенстве Свердловской области (ФОТО) 7 марта, 09:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 57
Подписаться на новости