Улицы Нижнего Тагила затоплены сильным непрекращающимся дождем (ФОТО)

Сильный дождь начался ещё в воскресенье. Его интенсивность то повышается, то снижается, но дождь не прекращается, потому влага не успевает уходить с городских дорог.

Городские службы принимают возможные меры, чтобы облегчить сложившееся положение.

Дорожники выезжают, прочищают дождеприёмники. После окончания дождя - вода уйдет. Ливневая канализация, где она есть, работает, но не справляется с такими объёмами, ливневых колодцев не хватает, -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Глубокие лужи и сильные потоки воды наблюдаются на улице Карла Маркса.

На Горошникова лужа глубиной сантиметров 30 - машины очень рискуют, заезжая в нее. Некоторые автомобилисты объезжают эту лужу по тротуару вдоль соседнего дома. Остальные едут медленно, чтобы не «захлебнуться», -- рассказал TagilCity.ru один из водителей.

Заводская.



Садоводов.



Также автомобилисты Нижнего Тагила сообщают о луже опасной глубины под железнодорожным мостом на ул. Красногвардейская.

Фото: 19 июня, 2017 г.