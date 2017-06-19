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Автомобильный Нижний Тагил

Улицы Нижнего Тагила затоплены сильным непрекращающимся дождем (ФОТО)

19 июня 2017, 10:35Добавить новость
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Автомобилистам Нижнего Тагила приходится преодолевать на городских дорогах глубочайшие лужи, в которых есть риск заглохнуть, а пешеходам мочить ноги на затопленных переходах и тротуарах.

Сильный дождь начался ещё в воскресенье. Его интенсивность то повышается, то снижается, но дождь не прекращается, потому влага не успевает уходить с городских дорог.

 

Городские службы принимают возможные меры, чтобы облегчить сложившееся положение. 

 

Дорожники выезжают, прочищают дождеприёмники. После окончания дождя - вода уйдет. Ливневая канализация, где она есть, работает, но не справляется с такими объёмами, ливневых колодцев не хватает, -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

 

Глубокие лужи и сильные потоки воды наблюдаются на улице Карла Маркса.

 

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На Горошникова лужа глубиной сантиметров 30 - машины очень рискуют, заезжая в нее. Некоторые автомобилисты объезжают эту лужу по тротуару вдоль соседнего дома. Остальные едут медленно, чтобы не «захлебнуться», -- рассказал TagilCity.ru один из водителей.

 

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Заводская.

 

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Садоводов.

 

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Также автомобилисты Нижнего Тагила сообщают о луже опасной глубины под железнодорожным мостом на ул. Красногвардейская.

 

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Фото: 19 июня, 2017 г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
belk28 19.06.2017 11:27:22 #
На Горошникова лужа глубиной сантиметров 30 -
Это ж "Тагильская лагуна" ))))
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