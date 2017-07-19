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Автомобильный Нижний Тагил

12 000 россиян ездят на электрокарах и гибридах: для таких автомобилей разработают новый регламент техосмотров

19 июля 2017, 15:50Добавить новость
Россия,транспорт,экология,минпромторг,безопасность,техосмотр,мировой стандарт,стандарты,стандарт,технический регламент
Минпромторг РФ подготовит отдельный регламент прохождения технического осмотра для экологичных транспортных средств.

К созданию специального технического регламента прохождения осмотра Минпромторг подтолкнул тот факт, что в России стало возрастать число владельцев такого транспорта. как электрокары и гибриды.

Их количество уже достигло 12 000. Это связано с повышением требований экологической безопасности к автомобилям в мире и, в частности, в России.

 Для разработки нового регламента будут проанализированы российские и зарубежные стандарты, а также другие нормативные документы, сообщает газета «Известия»

 

 

 
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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 19.07.2017 17:59:15 #
Давно пора уже на альтернативном топливе ездить
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