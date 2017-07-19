12 000 россиян ездят на электрокарах и гибридах: для таких автомобилей разработают новый регламент техосмотров

Минпромторг РФ подготовит отдельный регламент прохождения технического осмотра для экологичных транспортных средств.

К созданию специального технического регламента прохождения осмотра Минпромторг подтолкнул тот факт, что в России стало возрастать число владельцев такого транспорта. как электрокары и гибриды.



Их количество уже достигло 12 000. Это связано с повышением требований экологической безопасности к автомобилям в мире и, в частности, в России.





Для разработки нового регламента будут проанализированы российские и зарубежные стандарты, а также другие нормативные документы, сообщает газета «Известия».