Две электрички из Нижнего Тагила будут отменены в конце сентября

Поезда Свердловской пригородной дороги, проходящие курс по полигону СЖД, начинают переходить на зимний трафик.

По этому случаю, количество вагонов в поездах будет скорректировано. Также будут отменены рейсы электричек, которые были введены в летнее время, пишет газета «Тагильский Рабочий».

Так, с 25 сентября пригородные поезда № 6823 и №6824 по направлению «Нижний Тагил – Кушва».

А с 30 сентября прекратит работу поезд №6802 по курсу «Нижний Тагил – Невьянск».

Все изменения расписаний поездов можно узнать на сайте РЖД. Получить дополнительные сведения можно в мобильном приложении «Пригород» или же позвонив в Единый информационный центр «РЖД» по бесплатному номеру 8 800 775 00 00.