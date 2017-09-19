Porsche Cayenne екатеринбурженки был облит кислотой накануне ее свадьбы (ВИДЕО)

орогой внедорожник девушки, которая собралась замуж. Она подозревает своего бывшего молодого человека.

Ночью с 14 на 15 сентября неизвестный облил кислотой автомобиль девушки накануне свадьбы. Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Советская.





Камера видеонаблюдения запечатлела молодого человека в толстовке с капюшоном и спортивных штанах, который обливал Porsche Cayenne девушки жидкостью из бутылки. Утром хозяйка автомобиля обнаружила, что краска на авто слезла, а фары расплавились.





Екатеринбурженка отправилась в полицию с заявлением, но поймать злоумышленника не удалось. Его личность пока не установлена, проводится проверка. Нанесенный дорогому внедорожнику ущерб девушка оценивает в 350 000 рублей.





Девушка подозревает, что облить кислотой автомобиль мог ее бывший молодой человек, который не смог простить ей сложное расставание несколько лет назад. Машина пострадала сразу после того, как нынешний возлюбленный сделал девушке предложение. Однако вину мужчины ей доказать не удалось, пишет Е1.

Фото: Е1





Видео: Е1