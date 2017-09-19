Повременная оплата проезда в маршрутках Екатеринбурга может появиться до конца года

В Екатеринбурге до конца года может быть полностью введен повременной тариф на проезд в общественном транспорте. Уже прошло 2 этапа тестирования новой программы. Ее уже испытали в трамваях, троллейбусах и автобусах. С 15 октября стартует третий этап, в нем к программе присоединятся коммерческие перевозчики.



Пассажир будет платить за время, проведенное в общественном транспорте, с помощью «Екарты». За это время человек может совершить любое количество пересадок. Статистика показала, что большинство пассажиров выбирали тариф 30 минут за 28 рублей. Около 46% опрошенных совершали за это время 1 пересадку, 20% - 2 пересадки, 11% успевали на 3 пересадки, а около 6% горожан не сделали ни одной пересадки.





Если третий этап пройдет удачно, с декабря маршрутные такси и коммерческие автобусы также подключатся к новой системе. Она не отменит существующие способы оплаты, а станет их дополнением, сообщает Областная газета.