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Автомобильный Нижний Тагил

Повременная оплата проезда в маршрутках Екатеринбурга может появиться до конца года

19 сентября 2017, 13:30Добавить новость
город,Екатеринбург,транспорт,маршрутное такси,оплата,общественный транспорт,тестирование
В общественном транспорте Екатеринбурга запущено тестирование повременного тарифа оплаты проезда. Все виды наземного транспорта могут быть подключены к новой системе до конца года.

В Екатеринбурге до конца года может быть полностью введен повременной тариф на проезд в общественном транспорте. Уже прошло 2 этапа тестирования новой программы. Ее уже испытали в трамваях, троллейбусах и автобусах. С 15 октября стартует третий этап, в нем к программе присоединятся коммерческие перевозчики.


Пассажир будет платить за время, проведенное в общественном транспорте, с помощью «Екарты». За это время человек может совершить любое количество пересадок. Статистика показала, что большинство пассажиров выбирали тариф 30 минут за 28 рублей. Около 46% опрошенных совершали за это время 1 пересадку, 20% - 2 пересадки, 11% успевали на 3 пересадки, а около 6% горожан не сделали ни одной пересадки.

Если третий этап пройдет удачно, с декабря маршрутные такси и коммерческие автобусы также подключатся к новой системе. Она не отменит существующие способы оплаты, а станет их дополнением, сообщает Областная газета.

 
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