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Автомобильный Нижний Тагил

Новые правила игры при ремонте и содержании дорог вступили в силу в Нижнем Тагиле

20 февраля 2017, 17:50Добавить новость
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Постановление об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения было подписано накануне главой Нижнего Тагила. 

Меры, предусматриваемые этим правовым актом, регламентируют ремонт городских дорог и правила их эксплуатации в целях сохранение дорожного полотна на городских дорогах общего пользования местного значения Нижнего Тагила. 

В тексте постановления отдельно отмечено, что прописанные в документе нормы обязательны для исполнения подрядчиками, нанимаемыми для выполнения муниципальных контрактов по ремонту дорог. По оценкам экспертов, сметы, составленные на основании нового Порядка, будут учитывать в полтора раза больше видов и объёмов работ по содержанию городских дорог. Также в полтора раза увеличатся и затраты на эти работы. Уже в текущем году мэр будет использовать документ для обоснования городских дорожных расходов в Министерстве транспорта Свердловской области.

Кроме того, согласно документу, будет ограничиваться или прекращаться движение по дорогам, состояние которых не отвечает новым требованиям. Весной 2016 года, напомним, плохое состояние дорог в Нижнем Тагиле привлекло внимание интернет-пользователей даже за рубежом

 

Новые правила почти полностью копируют технический регламент, предложенный ОД «Тагил без ям». Поздравляем всех с этой победой! -- прокомментировал подписание документа общественный деятель Никита Чапурин. 


Напомним, скорое введение новых правил содержания дорог Нижнего Тагила было анонсировано порталом TagilCity.ru в начале текущего года. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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