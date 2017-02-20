Расписание пригородных поездов изменится в праздничные дни в Свердловской области

С 23 по 26 февраля произойдут некоторые изменения в расписании движения пригородных электропоездов, об этом сообщает Управление Свердловской железной дороги. Во время общероссийских выходных и праздничных дней курсирование пригородных поездов в Свердловской области будет частично изменено.
Свердловская пригородная компания отменит рейсы «городского электропоезда», совершающего рейсы в рабочие дни, в период с 23 по 26 февраля.
С 23 по 25 февраля будет отменен утренний рейс «Ласточки»: он будет заменен на дневной. Отправление электропоезда Нижний Тагил-Екатеринбург №7070 вместо 04:01 назначено на 13:14 московского времени.
Более подробную информацию можно будет найти в мобильном приложении «Пригород», на сайте РЖД и в пригородных кассах. Телефон Единого информационно-сервисного центра «РЖД»: 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.