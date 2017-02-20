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Автомобильный Нижний Тагил

Расписание пригородных поездов изменится в праздничные дни в Свердловской области

20 февраля 2017, 13:15Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,РЖД,железная дорога,поезда,пригородное сообщение,ласточка,расписание транспорта
С 23 по 26 февраля произойдут некоторые изменения в расписании движения пригородных электропоездов, об этом сообщает Управление Свердловской железной дороги.  Во время общероссийских выходных и праздничных дней курсирование пригородных поездов в Свердловской области будет частично изменено. 

Свердловская пригородная компания отменит рейсы «городского электропоезда», совершающего рейсы в рабочие дни, в период с 23 по 26 февраля.

С 23 по 25 февраля будет отменен утренний рейс «Ласточки»: он будет заменен на дневной. Отправление электропоезда Нижний Тагил-Екатеринбург №7070 вместо 04:01 назначено на 13:14 московского времени. 

Более подробную информацию можно будет найти в мобильном приложении «Пригород», на сайте РЖД и в пригородных кассах. Телефон Единого информационно-сервисного центра «РЖД»: 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.
 
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