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Автомобильный Нижний Тагил

Два автомобиля столкнулись на улице Кирова в Нижнем Тагиле: разыскиваются свидетели ДТП (ФОТО)

21 марта 2017, 11:10Добавить новость
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Разыскиваются свидетели ДТП на улице Кирова в Нижнем Тагиле, которое произошло 18 марта.

Столкновение произошло между автомобилями ВАЗ и Toyota в 21:00.

По улице Кирова в сторону улицы Тагильская двигался ВАЗ-21093, следом за ним ехала Toyota. ВАЗ, заблаговременно включив сигнал левого поворота и убедившись в безопасности манёвра, начал поворачивать. В это же самое время автомобиль Toyota начал обгон без включения каких-либо сигналов, что и привело к ДТП, -- считает водитель ВАЗа.

 

Сотрудники Госавтоинспекции оформили дорожно-транспортное происшествие. В аварии никто не пострадал.

Копии оформленных при ДТП документов выданы участвовавшим в дорожно-транспортном происшествии сторонам. Если один из них не согласен с чем-либо, то тогда этот вопрос выясняется в гражданском порядке через суд, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

 

Для прояснения полной картины произошедшего разыскиваются свидетели этого ДТП. Имеющуюся информацию можно сообщить редакции TagilCity.ru или водителю ВАЗа по номеру +7 (904) 384-39-97.

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Нэйрел 21.03.2017 11:47:52 #
Классика жанра. ))) Зубодробительная задачка по ПДД. Но решение простое и давно известное. )))
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