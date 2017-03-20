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Автомобильный Нижний Тагил

Жительница Екатеринбурга лишилась BMW из-за двухмиллионного долга банку

20 марта 2017, 17:25Добавить новость
авто,Екатеринбург,долг,банк,кредит,конфискация,имущество,судебные приставы
Владелица BMW из Екатеринбурга лишилась дорого автомобиля из-за не выплаченного банку долга в два миллиона рублей.  42-летняя екатеринбурженка задолжала по кредитным обязательствам крупную сумму – два миллиона рублей. По заявлению взыскателя судебные приставы провели комплекс мер и выяснили, что должнице принадлежит автомобиль BMW 320i, на котором ездит ее сын. 

Сотрудники УФССП установили адрес проживания молодого человека и произвели арест транспортного средства. Водитель авто не препятствовал проведению законных действий: он отдал ключи и документы на машину и забрал из салона личные вещи. 

В настоящее время иномарка находится на ответственном хранении у специализированной организации, сообщают «Вечерние ведомости».
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