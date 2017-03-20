Злоумышленник опустошил бензобаки автомобилей по улице Зари в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Потом он слил бензин с ВАЗ-2107 недалеко от дома №85 по улице Зари. Далее на очереди оказалась ещё один ВАЗ-2104, -- рассказал в группе «Тагил без ям» очевидец.

Тагильчанин записал номер автомобиля злоумышленника.

Номер «Волги-3110» Е519ЕТ, 96 регион. Было похоже, что он точно знал, где стоят нужные ему авто, -- сообщил очевидец.

Информация передана в полицию Нижнего Тагила для проведения проверки по данному инциденту.



