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Автомобильный Нижний Тагил

Злоумышленник опустошил бензобаки автомобилей по улице Зари в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

20 марта 2017, 16:09Добавить новость
легковые авто,нарушение,Нижний Тагил,тагил без ям,транспорт,бензин,слив,Вагонка,Зари
Вчера, 19 марта, в 6 часов утра водитель «Волги-3110» решил наполнить бак своего автомобиля за счёт других участников движения. Злоумышленник был замечен у домов №44а, 85 и 45 по улице Зари в Нижнем Тагиле. Его автомобиль попал в объектив камеры одного из тагильчан когда нарушитель решил осушить бак ВАЗ-2104 у дома №44а по улице Зари на Вагонке.

Потом он слил бензин с ВАЗ-2107 недалеко от дома №85 по улице Зари. Далее на очереди оказалась ещё один ВАЗ-2104, -- рассказал в группе «Тагил без ям» очевидец.

 

Тагильчанин записал номер автомобиля злоумышленника.

 

Номер «Волги-3110» Е519ЕТ, 96 регион. Было похоже, что он точно знал, где стоят нужные ему авто, -- сообщил очевидец.

 

Информация передана в полицию Нижнего Тагила для проведения проверки по данному инциденту.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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