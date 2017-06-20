11 наездов на пешеходов в ночное время произошли в Нижнем Тагиле с начала года

Так, за два дня произошло два смертельных ДТП в ночное время. Мужчина на Митсубиси сбил 57-летнего пешехода на Вагонке, а на следующую ночь под колесами грузовика погиб 25-летний молодой человек на трассе под Нижним Тагилом.



В ГИБДД также сообщили, что с начала 2017 года был совершен 31 наезд на пешеходов, среди них - 11 наездов в ночное время. Трое пешеходов погибли.



Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от нахождения на проезжей части в темное время суток. Двигаться следует только по обочине навстречу автомобилям, и лучше, если на одежде есть световозвращающие элементы.



Сообщать о фактах нарушения на дорогах следует по телефонам 97-65-60 и 25-00-44.