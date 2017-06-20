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Автомобильный Нижний Тагил

Двое пьяных водителей были остановлены за время вечернего рейда в Нижнем Тагиле

20 июня 2017, 08:00Добавить новость
авто,алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,нарушение,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,транспорт
Вечером 17 июня дорожные полицейские Нижнего Тагила вышли на улицы города, чтобы провести оперативное мероприятие «Стоп-контроль». Рейд проходил с 8 часов вечера до 2 часов ночи.

В частности, силы инспекторов ДПС были направлены на обнаружение пьяных водителей.

Сообщается, что за несколько часов рейда было выявлено 6 грубых нарушений ПДД. Два водителя находились в нетрезвом состоянии, 4 водителя не имели водительского удостоверения или были ранее лишены права управлять автомобилем.

Госавтоинспекция Нижнего Тагила просит горожан сообщать о нарушениях по номерам 97-65-60 и 25-00-44.

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