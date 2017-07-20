35 нарушений со стороны пешеходов и водителей выявлено в ходе рейда «Пешеход, пешеходный переход» в Нижнем Тагиле

Рейд проходил с 17 до 21 часа в среду, 19 июля. Для проведения мероприятия задействовали 14 автопатрулей и 48 сотрудников ГИБДД. За время рейда было выявлено 35 нарушений ПДД, как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей. В 21 случае водители не пропустили пешеходов в положенном месте, 13 раз пешеходы нарушали правила дорожного движения, 1 раз водитель нарушил правила перевозки детей.



Отдел пропаганды ГИБДД сообщает, что несоблюдение правил всеми участниками дорожного движения приводит к ДТП, травмам и гибели людей. За прошедшие полгода на территории Нижнего Тагила и Горноуральского округа в ДТП погибло 3 пешехода, травмировано оказалось 12 человек.