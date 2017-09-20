Самодельный пешеходный переход нарисован в Екатеринбурге (ФОТО)

Незаконный пешеходный переход появился на улице Латвийская близ дома № 54. Жители нередко переходят в том месте дорогу и давно просят обустроить место согласно стандартам. Однако в мэрии отметили, что для установки знака и «накопителя» нужно расширять тротуар.

Застройщик дома, пишет E1.ru, намерен пересмотреть данное место и устранить недостатки. Только тогда люди смогут законно переходить здесь дорогу.



Поддельный пешеходный переход будет ликвидирован, поскольку дорожному движению он только мешает.