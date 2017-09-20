| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Самодельный пешеходный переход нарисован в Екатеринбурге (ФОТО)

20 сентября 2017, 09:00Добавить новость
город,дорога,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,транспорт,пешеходный переход,пешеход
В Екатеринбурге жители Компрессорного самостоятельно нанесли на проезжую часть разметку пешеходного перехода.

Незаконный пешеходный переход появился на улице Латвийская близ дома № 54. Жители нередко переходят в том месте дорогу и давно просят обустроить место согласно стандартам. Однако в мэрии отметили, что для установки знака и «накопителя» нужно расширять тротуар.

 

Застройщик дома, пишет E1.ru, намерен пересмотреть данное место и устранить недостатки. Только тогда люди смогут законно переходить здесь дорогу.

Поддельный пешеходный переход будет ликвидирован, поскольку дорожному движению он только мешает.

 

город,дорога,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,транспорт,пешеходный переход,пешеход
Фото: E1.ru
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Девушка-пешеход пострадала под колёсами УАЗ в Екатеринбурге (ВИДЕО)
10 сентября, 10:15
0 0
ВАЗ-2110 и автофургон с алкоголем столкнусь в Екатеринбурге (ФОТО)
18 сентября, 07:30
0 1
2 часа вместо 9 минут: свердловские водители стояли в пробке из-за ремонта (ФОТО)
15 сентября, 09:00
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 33
Подписаться на новости