Водитель без прав убегал на машине с детьми от ГИБДД в Свердловской области (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который вел машину с детьми без водительских прав.

Во время утреннего рейда в Богдановичском районе сотрудники ДПС начали погоню за отечественным авто. Водитель ВАЗ-2109 отказался остановится и пытался сбежать. Однако вскоре машину нарушителя удалось остановить.

Как оказалось, мужчина вел автомобиль без водительских прав. Он был их лишен за пьяную езду сроком на 21 месяц. При этом в машине, помимо мужчины, была его жена и четверо детей, которых везли без детских кресел.

Возмутившись остановкой, пассажирка забрала детей и увела их в школу. Водитель отечественного авто получил штраф за езду без полиса ОСАГО, управление автомобилем без водительских прав и неуплату предыдущих штрафов. Также его машина была изъята и отправлена на спецстоянку, пишет E1.ru.

Фото: E1.ru