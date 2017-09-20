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Автомобильный Нижний Тагил

Водитель без прав убегал на машине с детьми от ГИБДД в Свердловской области (ФОТО)

20 сентября 2017, 16:30Добавить новость
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Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который вел машину с детьми без водительских прав.

Во время утреннего рейда в Богдановичском районе сотрудники ДПС начали погоню за отечественным авто. Водитель ВАЗ-2109 отказался остановится и пытался сбежать. Однако вскоре машину нарушителя удалось остановить.

 

Как оказалось, мужчина вел автомобиль без водительских прав. Он был их лишен за пьяную езду сроком на 21 месяц. При этом в машине, помимо мужчины, была его жена и четверо детей, которых везли без детских кресел.

 

Возмутившись остановкой, пассажирка забрала детей и увела их в школу. Водитель отечественного авто получил штраф за езду без полиса ОСАГО, управление автомобилем без водительских прав и неуплату предыдущих штрафов. Также его машина была изъята и отправлена на спецстоянку, пишет E1.ru.

 

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Фото: E1.ru

 

 
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