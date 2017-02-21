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Автомобильный Нижний Тагил

Долг автомобилиста стал причиной ареста его «Лады Калины» в Екатеринбурге (ФОТО)

21 февраля 2017, 11:25Добавить новость
Екатеринбург,судебные приставы,арест имущества,авто,долги,банк,эвакуатор
В Екатеринбурге судебные приставы за долги банку изъяли у автовладельца автомобиль марки «Лада-Калина», сообщает УФССП России по Свердловской области. Машина находилась в залоге у банка, которому заемщик задолжал 300 тыс. руб. по кредиту.
 
Судебные приставы обнаружили автомобиль во дворе дома должника как раз в тот момент, когда мужчина пытался на нем уехать. Автомобилисту преградили путь и произвели арест автомобиля. Машина отправлена на эвакуаторе на специализированную стоянку.
Екатеринбург,судебные приставы,арест имущества,авто,долги,банк,эвакуатор
Фото: УФССП России по Свердловской области
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