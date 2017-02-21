Долг автомобилиста стал причиной ареста его «Лады Калины» в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге судебные приставы за долги банку изъяли у автовладельца автомобиль марки «Лада-Калина», сообщает УФССП России по Свердловской области. Машина находилась в залоге у банка, которому заемщик задолжал 300 тыс. руб. по кредиту.
Судебные приставы обнаружили автомобиль во дворе дома должника как раз в тот момент, когда мужчина пытался на нем уехать. Автомобилисту преградили путь и произвели арест автомобиля. Машина отправлена на эвакуаторе на специализированную стоянку.
Фото: УФССП России по Свердловской области