Люди с ограниченными возможностями смогут легче передвигаться по железнодорожному вокзалу Екатеринбурга

20 февраля в Екатеринбурге прошел круглый стол, организованный СвЖД, посвященный вопросам создания доступной среды для инвалидов. Заместитель начальника СвЖД отметил, что регулярно реализуется комплекс информационных и технических мероприятий, позволяющий создать комфортные условия пребывания на транспорте для инвалидов.
В частности, для инвалидов создается безбарьерная среда, оборудованы пандусы с поручнями, обозначены парковочные места для инвалидов, организованы санитарные комнаты для людей с ограниченными возможностями.
В план модернизации вокзала в Екатеринбурге вошли: оснащение вокзала индукционными панелями для слабослышащих, установка подъемников, размещение динамической и статистической навигации.
Все поезда обещали оборудовать подъемными механизмами для инвалидов и отметили важность подготовки персонала дороги к работе с людьми с ограниченными возможностями.