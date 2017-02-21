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Автомобильный Нижний Тагил

Люди с ограниченными возможностями смогут легче передвигаться по железнодорожному вокзалу Екатеринбурга

21 февраля 2017, 11:00Добавить новость
Екатеринбург,железная дорога,инвалиды,доступная среда,транспорт,путешествия,вокзал,безбарьерная среда
20 февраля в Екатеринбурге прошел круглый стол, организованный СвЖД, посвященный вопросам создания доступной среды для инвалидов. Заместитель начальника СвЖД отметил, что регулярно реализуется комплекс информационных и технических мероприятий, позволяющий создать комфортные условия пребывания на транспорте для инвалидов.
 
В частности, для инвалидов создается безбарьерная среда, оборудованы пандусы с поручнями, обозначены парковочные места для инвалидов, организованы санитарные комнаты для людей с ограниченными возможностями.
 
В план модернизации вокзала в Екатеринбурге вошли: оснащение вокзала индукционными панелями для слабослышащих, установка подъемников, размещение динамической и статистической навигации.
 
Все поезда обещали оборудовать подъемными механизмами для инвалидов и отметили важность подготовки персонала дороги к работе с людьми с ограниченными возможностями.
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