Авиакомпания «Победа» заплатит штраф за задержку и отмену рейсов в Екатеринбурге

Авиакомпания «Победа» оштрафована Уральской транспортной прокуратурой на 25 000 рублей. 18 января авиакомпания «Победа», осуществляющая полеты по 11 международным и 26 внутренним направлениям, задержала три рейса на время от 8 до 15 часов и отменила один рейс. Этими маршрутами должны были лететь 553 авиапассажира.
Как выяснило надзорное ведомство, не всех зарегистрированных пассажиров разместили в гостинице, некоторым не предоставили горячее питание и прохладительные напитки, как сообщает телеканал «Дождь».
Согласно закону «О защите прав потребителей РФ» «Победа» была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 000 рублей.