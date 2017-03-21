| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Авиакомпания «Победа» заплатит штраф за задержку и отмену рейсов в Екатеринбурге

21 марта 2017, 15:25Добавить новость
Екатеринбург,прокуратура,авиакомпания победа,штраф,самолет,авиарейс,задержка,отмена
Авиакомпания «Победа» оштрафована Уральской транспортной прокуратурой на 25 000 рублей.  18 января авиакомпания «Победа», осуществляющая полеты по 11 международным и 26 внутренним направлениям, задержала три рейса на время от 8 до 15 часов и отменила один рейс. Этими маршрутами должны были лететь 553 авиапассажира. 

Как выяснило надзорное ведомство, не всех зарегистрированных пассажиров разместили в гостинице, некоторым не предоставили горячее питание и прохладительные напитки, как сообщает телеканал «Дождь»

Согласно закону «О защите прав потребителей РФ» «Победа» была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 000 рублей.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Самолет, вылетевший в Анапу, вернулся в аэропорт Кольцово по причине неисправности 28 июня 2016, 14:25 4
Строительная компания «Атомстройкомплекс» заплатит штраф 1 млн рублей за нецелевое использование земли в Екатеринбурге 15 марта, 12:50
Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву задержали из-за угрозы террористического акта 1 марта, 17:05

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 5
Подписаться на новости