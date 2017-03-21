| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Масштабный рейд по поимке пьяных водителей был организован в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 марта 2017, 08:30Добавить новость
акция,алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,транспорт
В минувшие выходные сотрудники дорожной полиции проводили рейд, направленный на выявление нетрезвых водителей. В мероприятии участвовало 85 инспекторов ДПС.

За два дня операции «Стоп-контроль» было выявлено 19 грубых нарушений. Так, три водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Двое сдали анализы на проверку употребления наркотиков. Было зафиксировано 12 фактов управления без прав, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

Также в ведомстве рассказали о том, что по вине пьяного водителя 11 марта в Нижнем Тагиле едва не произошла очередная трагедия. Нетрезвый автослесарь в одной из шиномонтажек без ведома владельца взял пассажирскую ГАЗель. Выехав на дорогу, он столкнулся с автобусом, в котором 8 человек в результате аварии получили травмы.

акция,алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,транспортакция,алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,транспортакция,алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,транспортакция,алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,транспорт

 

В ОГБИДД также отметили, что многие водители с пониманием относятся к подобным проверочным мероприятиям и задержке на автодорогах. Несмотря на то, что тагильчане испытали неудобство во время рейда, сотрудники дорожной полиции старались сделать свою работу как можно быстрее.

 

акция,алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,транспортакция,алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,транспортакция,алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,транспорт
Фото: отделение пропаганды ГИБДД
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , ,
ВАЗ-21140 столкнулся с иномаркой КИА-Рио на дороге Николо Павловское–Алапаевск: водитель ВАЗ сбежал и был обнаружен пьяным (ФОТО) 24 октября 2016, 12:50
В Нижнем Тагиле водитель «Форд Фокус» в состоянии алкогольного опьянения допустил столкновение с автобусом (ФОТО) 13 сентября 2016, 17:30 4
Табельное оружие и спецсредство «Еж-1» пришлось применить полиции Екатеринбурга для задержания водителей-нарушителей ПДД (ФОТО) 7 февраля, 15:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 185
Подписаться на новости