Просадка асфальта на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле ликвидирована (ФОТО)

Сегодня, 21 марта, просадка асфальта по улице Пархоменко, неподалёку от Нижнетагильской таможни, была ликвидирована.
Дефект дорожного полотна неподалёку от пересечения улиц Пархоменко и Победы в Нижнем Тагиле вынуждал водителей объезжать яму по парковке или даже по другой улице. Ранее предполагалось, что данный участок дороги просел из-за прорыва канализационной трубы и последующего размыва грунта.
Вопрос о выявлении виновника этой коммунальной аварии поднимался на штабном совещании в январе этого года.
Сегодня просадка асфальта у таможни была ликвидирована, -- сообщил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Хотя можно заметить, что водители по привычке продолжают замедлять ход перед уже несуществующей неровностью.