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Автомобильный Нижний Тагил

Просадка асфальта на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле ликвидирована (ФОТО)

21 марта 2017, 17:30Добавить новость
авто,дорога,Нижний Тагил,ремонт дорог,транспорт,чиновники,Пархоменко 44,Победы,Красный камень
Сегодня, 21 марта, просадка асфальта по улице Пархоменко, неподалёку от Нижнетагильской таможни, была ликвидирована.

Дефект дорожного полотна неподалёку от пересечения улиц Пархоменко и Победы в Нижнем Тагиле вынуждал водителей объезжать яму по парковке или даже по другой улице. Ранее предполагалось, что данный участок дороги просел из-за прорыва канализационной трубы и последующего размыва грунта.

Вопрос о выявлении виновника этой коммунальной аварии поднимался на штабном совещании в январе этого года.

 

Сегодня просадка асфальта у таможни была ликвидирована, -- сообщил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

 

Хотя можно заметить, что водители по привычке продолжают замедлять ход перед уже несуществующей неровностью.

авто,дорога,Нижний Тагил,ремонт дорог,транспорт,чиновники,Пархоменко 44,Победы,Красный каменьавто,дорога,Нижний Тагил,ремонт дорог,транспорт,чиновники,Пархоменко 44,Победы,Красный камень
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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