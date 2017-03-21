Просадка асфальта на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле ликвидирована (ФОТО)

Дефект дорожного полотна неподалёку от пересечения улиц Пархоменко и Победы в Нижнем Тагиле вынуждал водителей объезжать яму по парковке или даже по другой улице. Ранее предполагалось, что данный участок дороги просел из-за прорыва канализационной трубы и последующего размыва грунта.





Вопрос о выявлении виновника этой коммунальной аварии поднимался на штабном совещании в январе этого года.

Сегодня просадка асфальта у таможни была ликвидирована, -- сообщил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Хотя можно заметить, что водители по привычке продолжают замедлять ход перед уже несуществующей неровностью.



