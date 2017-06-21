Новые машины скорой помощи появятся в Нижнем Тагиле и пригороде в 2017 году

Так, таильчане обеспокоены вопросом медицинского транспорта, в частности нехваткой машин скорой помощи. Жители Усть-Утки и Висимо-Утки пожаловались на то, что УАЗик скорой помощи уже давно сгнил.





У нас с прошлого года была принята новая программа по переоснащению всех городов машинами скорой помощи. Более сотни машин было получено в прошлом году. В этом году у нас уже проведен конкурс, и машины уже куплены. Летом распределят до 60 автомобилей по федеральной программе и такое же количество по конкурсной программе. Я подчеркиваю, что мы перестали покупать пустые автомобили, машины будут укомплектованы. Такими темпами мы за 2-3 года полностью переоснастим парк машин скорой помощи, -- сообщил министр.