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Автомобильный Нижний Тагил

Новые машины скорой помощи появятся в Нижнем Тагиле и пригороде в 2017 году

21 июня 2017, 13:10Добавить новость
город,Нижний Тагил,министр здравоохранения,скорая помощь,машины,медицина,здравоохранение

21 июня в Нижний Тагил приехал министр здравоохранения Свердловской области. Он ответил на ряд вопросов в сфере медицины, которые беспокоят тагильчан.

Так, таильчане обеспокоены вопросом медицинского транспорта, в частности нехваткой машин скорой помощи. Жители Усть-Утки и Висимо-Утки пожаловались на то, что УАЗик скорой помощи уже давно сгнил.

У нас с прошлого года была принята новая программа по переоснащению всех городов машинами скорой помощи. Более сотни машин было получено в прошлом году. В этом году у нас уже проведен конкурс, и машины уже куплены. Летом распределят до 60 автомобилей по федеральной программе и такое же количество по конкурсной программе. Я подчеркиваю, что мы перестали покупать пустые автомобили, машины будут укомплектованы. Такими темпами мы за 2-3 года полностью переоснастим парк машин скорой помощи, -- сообщил министр.


Было сказано, что Нижний Тагил в этом году обязательно получит новые автомобили.
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