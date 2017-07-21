Движение трамваев на ВМЗ в Нижнем Тагиле временно закрывается в связи с ремонтными работами

В связи с ремонтными работами на ВМЗ временно закрывается движение трамваев.

С 22 июля начинается третий этап ремонта улицы Космонавтов. В связи с этим временно будет закрыто движение трамваев на ВМЗ, об этом сообщает «Тагильский рабочий».

Также отменяется маршрут №16а «Новая Кушва – вокзал – пр. Ленина – ул. Островского – ВМЗ». Расписание утренних дежурных поездов изменится.





Движение трамваев на Тагилстрой - по улице Победы и проспекту Мира – остается закрытым. В центре города остаются трамвайные маршруты №1, 12, 15 и 17.