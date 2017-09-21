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Автомобильный Нижний Тагил

Оплата и проверка штрафов ГИБДД доступна в социальной сети Одноклассники

21 сентября 2017, 20:30Добавить новость
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Социальная сеть Одноклассники для удобства автолюбителей запустила сервис по оплате штрафов от ГИБДД. Приложение также позволяет проверять наличие неоплаченных.

Получать новые уведомления о штрафах можно после однократного введения в приложении номера свидетельства о регистрации и государственного номера авто. По желанию автовладельца для достоверности можно указать и номер водительского удостоверения.

Оплата штрафов производится банковской картой, которая привязана к социальной сети. Приложение можно скачать на любое устройство.

Некоторое время назад Одноклассники расширили возможности для пользователей. Теперь они могут заказывать и оплачивать товары, покупать билеты на мероприятия, подавать объявления и иметь доступ к сервису со скидками. Сейчас разработчики работают над тем, чтобы получать госуслуги прямо на Одноклассниках.

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