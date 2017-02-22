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Автомобильный Нижний Тагил

«Без жертв на льду!» Рейды по безопасности продолжаются в Свердловской области

22 февраля 2017, 08:40Добавить новость
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Сотрудники МЧС Свердловской области проделывают масштабную работу по недопущению чрезвычайных происшествий на льду. Так, благодаря мерам, с начала 2017 года ни один человек не погиб и ни один автотранспорт под лед не провалился.

Очередной специальный рейд проводится с 20 по 26 февраля. В нем принимают участие полиция, прокуратура, представители администрации и общественники. Специалисты проводят профилактические работы с населением – на предприятиях, в учебных учреждениях. выдаются памятки о безопасном поведении на льду, а по телевидению показываются социальные ролики на данную тему.

Интересно, что в Свердловской области есть 55 мест массового выхода на лед. Кроме того, особую опасность для рыбаков вызывают водоемы со сбросом теплых вод – к примеру, на Верхне-Тагильском водохранилище.

Несанкционированные дороги закрываются, либо приводятся в порядок муниципалитетом по требованию инспекции по маломерным судам. Всего в Свердловской области действует 15 официально разрешенных водных переправ.

© TagilCity.ru
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