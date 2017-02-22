«Без жертв на льду!» Рейды по безопасности продолжаются в Свердловской области

Очередной специальный рейд проводится с 20 по 26 февраля. В нем принимают участие полиция, прокуратура, представители администрации и общественники. Специалисты проводят профилактические работы с населением – на предприятиях, в учебных учреждениях. выдаются памятки о безопасном поведении на льду, а по телевидению показываются социальные ролики на данную тему.



Интересно, что в Свердловской области есть 55 мест массового выхода на лед. Кроме того, особую опасность для рыбаков вызывают водоемы со сбросом теплых вод – к примеру, на Верхне-Тагильском водохранилище.



Несанкционированные дороги закрываются, либо приводятся в порядок муниципалитетом по требованию инспекции по маломерным судам. Всего в Свердловской области действует 15 официально разрешенных водных переправ.