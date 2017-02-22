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Автомобильный Нижний Тагил

Дополнительные меры по защите дорог от талых вод будут приняты в Нижнем Тагиле (ФОТО)

22 февраля 2017, 09:25Добавить новость
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Дополнительные меры по предотвращению затопления дорог обсуждались во вторник, 21 февраля, на совещании по подготовке дорожно-уличной сети Нижнего Тагила к весеннему сезону. На совещании обсудили ситуацию со снегом, еще не вывезенным с дорог города. При наступлении плюсовой температуры снежные валы начали таять и тагильчане уже успели увидеть, как много воды и грязи хлынуло на городские магистрали.

Обычно прочистку ливневой канализации в Нижнем Тагиле начинают с 15 марта. В этом году начальник управления городским хозяйством, Владимир Юрченко, распорядился вскрыть ливневые колодцы и начать расчистку с первого дня весны.

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Дорожные службы обозначают место работы спецтехники дорожными знаками.

Главы районов и председатель общественного движения «Тагил без ям» представили на совещании списки. в которых указаны проблемные участки дорог, ежегодно затапливаемые талыми водами.

В этом году дорожники не ограничатся прочисткой одной лишь ливневой канализации. Дополнительно освобождены ото льда, грязи и снега будут кюветы и водоотводные канавы. Объем снега в городе очень большой, и необходимо принять срочные меры по спасению дорог от разрушения, -- рассказал TagilCity.ru общественник Никита Чапурин. 

Начиная с 1 марта, вопрос по отведению талых вод будет ежедневно находиться на контроле у Владимира Юрченко.

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Очистка дорог от снега ведется от бордюра до бордюра, чтобы проезжая часть не была заужена, а растаявший снег не затопил дороги.
© TagilCity.ru
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