Дополнительные меры по защите дорог от талых вод будут приняты в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Дополнительные меры по предотвращению затопления дорог обсуждались во вторник, 21 февраля, на совещании по подготовке дорожно-уличной сети Нижнего Тагила к весеннему сезону.

Дорожные службы обозначают место работы спецтехники дорожными знаками.

В этом году дорожники не ограничатся прочисткой одной лишь ливневой канализации. Дополнительно освобождены ото льда, грязи и снега будут кюветы и водоотводные канавы. Объем снега в городе очень большой, и необходимо принять срочные меры по спасению дорог от разрушения, -- рассказал TagilCity.ru общественник Никита Чапурин.

Очистка дорог от снега ведется от бордюра до бордюра, чтобы проезжая часть не была заужена, а растаявший снег не затопил дороги.