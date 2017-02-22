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Автомобильный Нижний Тагил

Дорожные службы очистят от снега самые затопляемые участки дорог Нижнего Тагила

22 февраля 2017, 16:00Добавить новость
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До конца февраля дорожные службы планируют очистить от снега наиболее проблемные участки дорог Нижнего Тагила.

Из-за повышенного уровня снега создаётся угроза разрушения дорог города.

На совещании по подготовке дорожно-уличной сети Нижнего Тагиле к весеннему периоду были представлены списки участков тагильских дорог, нуждающихся в уборке.

  • Челюскинцев (от пр.Ленина 1а до Челюскинцев 2, включая плотину)  - 22, 24 (день)
  • Циолковского (от ул.Циолковского 41 до пересечения с ул.Индустриальная, включая мост) – 22, 24 (ночь)
  • Космонавтов (от дома № 9 до ул.Крала Либкнехта, включая мост) – 25, 27, 28 (день)
  • Краснознаменная (от ул.Фрунзе до ул.Подгорная) – 26, 27, 28 (ночь)
  • ул. Щорса - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
  • ул. Черноморская - 22, 23, 24
  • ул. Ленинградкий  - 25, 26, 27, 28
  • ул.Индустриальная -   22, 23
  • Проезд Садоводов – 22, 23
  • Ул. Сульфатная – 23, 24, 25, 26, 27, 28


Водителей просят убрать свои автомобили с вышеуказанных улиц в дни очистки.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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