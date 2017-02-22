Дорожные службы очистят от снега самые затопляемые участки дорог Нижнего Тагила

До конца февраля дорожные службы планируют очистить от снега наиболее проблемные участки дорог Нижнего Тагила.

Из-за повышенного уровня снега создаётся угроза разрушения дорог города.





На совещании по подготовке дорожно-уличной сети Нижнего Тагиле к весеннему периоду были представлены списки участков тагильских дорог, нуждающихся в уборке.





Челюскинцев (от пр.Ленина 1а до Челюскинцев 2, включая плотину) - 22, 24 (день)

Циолковского (от ул.Циолковского 41 до пересечения с ул.Индустриальная, включая мост) – 22, 24 (ночь)

Космонавтов (от дома № 9 до ул.Крала Либкнехта, включая мост) – 25, 27, 28 (день)

Краснознаменная (от ул.Фрунзе до ул.Подгорная) – 26, 27, 28 (ночь)

ул. Щорса - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

ул. Черноморская - 22, 23, 24

ул. Ленинградкий - 25, 26, 27, 28

ул.Индустриальная - 22, 23

Проезд Садоводов – 22, 23

Ул. Сульфатная – 23, 24, 25, 26, 27, 28



Водителей просят убрать свои автомобили с вышеуказанных улиц в дни очистки.