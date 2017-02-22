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Автомобильный Нижний Тагил

Подростки забросали камнями «Ласточку» под Нижним Тагилом

22 февраля 2017, 15:55Добавить новость
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Под Нижним Тагилом оставшиеся неизвестными подростки забросали камнями движущийся электропоезд. В результате было повреждено одно из стёкол электропоезда.

Инцидент произошел в октябре 2016. На станции Невьянск несовершеннолетние бросали камни в боковые окна движущегося поезда. Одно из стекол было повреждено — от попадания камня оно покрылось трещинами. Полиции пока не удалось найти подростков.

 

В Линейном отделе МВД на станции Нижний Тагил напомнили об ответственности, которую понесу виновные, когда те будут найдены:

 

С несовершеннолетними будет проведена профилактическая беседа. А родителям придётся возместить причинённый их отпрысками ущерб, -- рассказали журналисту портала TagilCity.ru.

 

Электропоезд «Ласточка» — это дорогостоящее транспортное средство. Для примера, замена лобового стекла стоит около 300 тысяч рублей. Замена боковых стекол также обойдётся в значительную сумму. Если же камень пробьёт стекло и кого-нибудь поранит, это станет основанием для возбуждения уголовного дела.

 

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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