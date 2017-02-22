Регулярные рейды против нарушителей ПДД пройдут в праздники в Нижнем Тагиле

В целях предотвращения ДТП и профилактики безопасности дорожного движения в праздничные и выходные дни в Нижнем Тагиле пройдут рейды «Стоп-контроль», организованные ОГИБДД. Запланированные мероприятия «Стоп-контроль» будут проходить ежедневно – в праздничные и выходные дни. Рейды сотрудников ГИБДД направлены на выявление нарушителей ПДД: водителей, управляющих ТС без прав или в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автовладельцам о наступлении административной и уголовной ответственности за подобные нарушения ПДД.