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Автомобильный Нижний Тагил

Регулярные рейды против нарушителей ПДД пройдут в праздники в Нижнем Тагиле

22 февраля 2017, 17:05Добавить новость
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В целях предотвращения ДТП и профилактики безопасности дорожного движения в праздничные и выходные дни в Нижнем Тагиле пройдут рейды «Стоп-контроль», организованные ОГИБДД. Запланированные мероприятия «Стоп-контроль» будут проходить ежедневно – в праздничные и выходные дни. Рейды сотрудников ГИБДД направлены на выявление нарушителей ПДД: водителей, управляющих ТС без прав или в состоянии алкогольного опьянения. 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автовладельцам о наступлении административной и уголовной ответственности за подобные нарушения ПДД.
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