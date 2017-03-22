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Автомобильный Нижний Тагил

Пенсионеры смогут в два раза дешевле ездить на поездах по Свердловской области

22 марта 2017, 15:25Добавить новость
Свердловская область,транспорт,железная дорога,свжд,плата за проезд,льготы,пенсионеры
С 1 апреля для пенсионеров по возрасту вводится льгота на проезд в пригородных поездах, курсирующих по Свердловской области Скидка 50% на проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения будет предоставлена пенсионерам в период с 1 апреля по 31 октября 2017 года. Данное постановление, как одну из мер социальной поддержки пенсионеров, утвердило правительство Свердловской области. 

Получателями данной льготы не являются пенсионеры, получающие социальные выплаты по инвалидности и потере кормильца. 

Льготный билет можно будет приобрести при наличии пенсионного удостоверения о назначении трудовой пенсии по старости и паспорта гражданина РФ с регистрацией по месту жительства в Свердловской области. 

В 2017 году утвержден список из 235 поездов, в которых смогут проехать по данной льготе пенсионеры, об этом сообщает Управление Свердловской железной дороги
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