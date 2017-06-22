Три русских авто столкнулись на Южном подъезде к Нижнему Тагилу: есть пострадавшие (ФОТО)

65-летний водитель на Ладе Калине, выезжая от автосалона на 13 километре, не уступил дорогу ВАЗ-2115, где за рулём находился 50-летний мужчина.



Далее «пятнадцатая» от удара отскочила в ВАЗ-2113, которым управлял 23-летний молодой человек ,передает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.











В результате аварии травмы получила пассажирка «тринадцатой» - 22-летняя девушка. Она попала к медикам Демидовской ЦГБ.





Фото: отделение пропаганды ГИБДД