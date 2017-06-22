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Автомобильный Нижний Тагил

Три русских авто столкнулись на Южном подъезде к Нижнему Тагилу: есть пострадавшие (ФОТО)

22 июня 2017, 07:45Добавить новость
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Вечером 21 июня, в 16:20, на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей ВАЗ.

65-летний водитель на Ладе Калине, выезжая от автосалона на 13 километре, не уступил дорогу ВАЗ-2115, где за рулём находился 50-летний мужчина.

Далее «пятнадцатая» от удара отскочила в ВАЗ-2113, которым управлял 23-летний молодой человек ,передает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.



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В результате аварии травмы получила пассажирка «тринадцатой» - 22-летняя девушка. Она попала к медикам Демидовской ЦГБ.

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Фото: отделение пропаганды ГИБДД

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Комментарии (1)
belk28 22.06.2017 07:59:42 #
65-летний водитель на Ладе Калине, выезжая от автосалона
калину на утилизацию не приняли, дедушка решил доказать что они ошиблись??
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