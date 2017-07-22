Движение автобуса до Ольховки может быть ограничено в Нижнем Тагиле из-за дефектов на дороге

Накануне представители ГИБДД Нижнего Тагила проводили регулярный осмотр состояния улиц города. Так, они остались недовольны качеством участка улицы Береговая-Краснокаменская в районе улицы Жуковского.
На асфальте были зафиксированы многочисленные дефекты, которые серьезно нарушают требования безопасности.
В адрес начальника управления городским хозяйством было направлено предписание на устранение выявленных дефектов.
Сообщается, что, если до 24 июля дорога не будет отремонтирована, на участке ограничат движение автобуса №2 (Вокзал - Ольховка).