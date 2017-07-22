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Автомобильный Нижний Тагил

Движение автобуса до Ольховки может быть ограничено в Нижнем Тагиле из-за дефектов на дороге

22 июля 2017, 09:30Добавить новость
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Накануне представители ГИБДД Нижнего Тагила проводили регулярный осмотр состояния улиц города. Так, они остались недовольны качеством участка улицы Береговая-Краснокаменская в районе улицы Жуковского.

На асфальте были зафиксированы многочисленные дефекты, которые серьезно нарушают требования безопасности.

В адрес начальника управления городским хозяйством было направлено предписание на устранение выявленных дефектов.

Сообщается, что, если до 24 июля дорога не будет отремонтирована, на участке ограничат движение автобуса №2 (Вокзал - Ольховка).

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