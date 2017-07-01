7,1 млрд рублей долгов по штрафам ГИБДД были собраны судебными приставами в России за 6 месяцев (ВИДЕО)

7,1 млрд рублей долгов по штрафам ГИБДД были собрано в России судебными приставами за 6 месяцев текущего года.

При этом общее число должников выросло на 600 тыс. Это связано с увеличением камер на дорогах, увеличением числа машин в автопарках ГИБДД регионов, а также с ужесточением законодательства.





Самое большое число неплательщиков судебные приставы отмечают в Москве и Подмосковье.





Увеличение числа штрафов не говорит о том, что люди стали больше нарушать. Это свидетельствует о том, что нарушения стало труднее скрывать.





Помимо этого влияет рост автомобилизации в стране, так, с 2016 года число зарегистрированных автомашин в России выросло на 3 млн, пишут «Известия».







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