Грузовик загорелся на недостроенном участке кольцевой автодороги под Екатеринбургом (ФОТО, ВИДЕО)

22 августа произошло возгорание грузовика на строящемся участке ЕКАД. Водитель не пострадал, причина пожара пока не известна.
На екатеринбургской кольцевой автодороге днем 22 августа загорелся грузовик. Водитель травм не получил. Он пытался потушить возгорание обычным огнетушителем, но пожар был слишком сильным. Обгорели передние колеса и кабина грузовика.
Автомобиль находился на строящемся участке дороги, который должен открыться только 25 августа. Как сообщил водитель, причина возгорания неизвестна. Возможно, произошло короткое замыкание. На место происшествия выехали 2 пожарные машины. Огонь удалось потушить за 5 минут, пишет Е1.RU.
Фото: Е1.RU
Видео: Е1.RU