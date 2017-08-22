Грузовик загорелся на недостроенном участке кольцевой автодороги под Екатеринбургом (ФОТО, ВИДЕО)

На екатеринбургской кольцевой автодороге днем 22 августа загорелся грузовик. Водитель травм не получил. Он пытался потушить возгорание обычным огнетушителем, но пожар был слишком сильным. Обгорели передние колеса и кабина грузовика.



Автомобиль находился на строящемся участке дороги, который должен открыться только 25 августа. Как сообщил водитель, причина возгорания неизвестна. Возможно, произошло короткое замыкание. На место происшествия выехали 2 пожарные машины. Огонь удалось потушить за 5 минут, пишет Е1.RU.





Фото: Е1.RU



