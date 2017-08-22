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Новости Нижнего Тагила

Грузовик загорелся на недостроенном участке кольцевой автодороги под Екатеринбургом (ФОТО, ВИДЕО)

22 августа 2017, 19:00Добавить новость
авто,дорога,Екатеринбург,пожар,пожарные,транспорт
22 августа произошло возгорание грузовика на строящемся участке ЕКАД. Водитель не пострадал, причина пожара пока не известна.

На екатеринбургской кольцевой автодороге днем 22 августа загорелся грузовик. Водитель травм не получил. Он пытался потушить возгорание обычным огнетушителем, но пожар был слишком сильным. Обгорели передние колеса и кабина грузовика.

Автомобиль находился на строящемся участке дороги, который должен открыться только 25 августа. Как сообщил водитель, причина возгорания неизвестна. Возможно, произошло короткое замыкание. На место происшествия выехали 2 пожарные машины. Огонь удалось потушить за 5 минут, пишет Е1.RU.

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Фото: Е1.RU

Видео: Е1.RU
 
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Комментарии (1)
rdpisfi0rzdv 22.08.2017 21:14:09 #
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- ссылка
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