Допсекции на светофорах на Южном въезде в Нижний Тагил заработают через 1-2 недели (ФОТО)

Работы по усовершенствованию дорожного движения в Нижнем Тагиле продолжаются на Южном въезде в город: там устанавливаются светофоры, а также дополнительные секции на имеющихся светофорах.

Первые обновления светофоров начались еще в августе: тогда у них появились (но еще не начали работу) дополнительные секции для поворота налево. 22 сентября на пересечении улицы Садоводов и Свердловского тракта сотрудники МУП «Сигнал-3» продолжили модернизацию регулирования движения. Помимо этого, 22 сентября светофор с горизонтальным регулированием сигналов появился на улице Садоводов при движении из Дзержинского района.



Вскоре на дорогах перед перекрестком Садоводов-Свердловский тракт появится дорожная разметка, регулирующая движение по полосам. Также будут установлены знаки с аналогичной информацией. Полноценный запуск новой схемы движения планируется на конец сентября-начало октября.





Будут реализованы одновременные повороты налево во встречных направлениях. Светофоры будут работать через неделю-полторы, -- сообщили редакции TagilCity.ru в техническом отделе МУП «Сигнал-3».



Это значит, что в ближайшее время на этом участке дороги в Нижнем Тагиле возможно затруднение движения на время установки специалистами регулирующих знаков и нанесения дорожной разметки.



