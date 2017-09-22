| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Допсекции на светофорах на Южном въезде в Нижний Тагил заработают через 1-2 недели (ФОТО)

22 сентября 2017, 12:25Добавить новость
дорога,Нижний Тагил,сигнал-3,разметка,дорожная разметка,садоводов,Свердловский тракт,перекресток,светофор
Работы по усовершенствованию дорожного движения в Нижнем Тагиле продолжаются на Южном въезде в город: там устанавливаются светофоры, а также дополнительные секции на имеющихся светофорах. 

Первые обновления светофоров начались еще в августе: тогда у них появились (но еще не начали работу) дополнительные секции для поворота налево. 22 сентября на пересечении улицы Садоводов и Свердловского тракта сотрудники МУП «Сигнал-3» продолжили модернизацию регулирования движения. Помимо этого, 22 сентября светофор с горизонтальным регулированием сигналов появился на улице Садоводов при движении из Дзержинского района. 

Вскоре на дорогах перед перекрестком Садоводов-Свердловский тракт появится дорожная разметка, регулирующая движение по полосам. Также будут установлены знаки с аналогичной информацией. Полноценный запуск новой схемы движения планируется на конец сентября-начало октября. 

Будут реализованы одновременные повороты налево во встречных направлениях. Светофоры будут работать через неделю-полторы, -- сообщили редакции TagilCity.ru в техническом отделе МУП «Сигнал-3». 


Это значит, что в ближайшее время на этом участке дороги в Нижнем Тагиле возможно затруднение движения на время установки специалистами регулирующих знаков и нанесения дорожной разметки. 

дорога,Нижний Тагил,сигнал-3,разметка,дорожная разметка,садоводов,Свердловский тракт,перекресток,светофор
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Проблемы со страховой? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Водители автомобилей «ГАЗель» и Chery госпитализированы после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
15 августа, 15:00
0 6
Таинственные светофоры появились на Южном въезде в Нижнем Тагиле (ФОТО)
2 августа, 18:30
5 5
7
Новый светофор появился у Машиностроительного техникума в Нижнем Тагиле (ФОТО)
15 сентября, 12:40
9 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 139
Подписаться на новости