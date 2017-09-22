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Автомобильный Нижний Тагил

Серовский тракт в Свердловской области будет отремонтирован в 2018 году

22 сентября 2017, 13:30Добавить новость
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Ремонт Серовского тракта будет проведен в следующем году.

На сайте госзакупок объявлены итоги аукциона на контракт по ремонту Серовского тракта. Заниматься ремонтными работами дороги будет УК «Малахит». Отремонтировать Серовский тракт управляющая компания намерена за 54 116 433 руб.

 

УК «Малахит» предстоит привести в порядок участки территорий Кушвинского ГО и Верхней Туры. Помимо этого, работникам УК предстоит заняться очисткой и обновлением водопропускных труб, а также нанести новую дорожную разметку, пишет Общественное движение «Тагил без ям».

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