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Автомобильный Нижний Тагил

Дорожные работы в Нижнем Тагиле ведутся даже в аномальные морозы (ВИДЕО)

22 декабря 2016, 12:05Добавить новость
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Несмотря на наступление аномальных морозов, дорожные работы в Нижнем Тагиле не прекращаются. Редакция TagilCity.ru узнала, какие работы проводятся дорожными службами при температуре ниже минус 25 градусов.

Даже в морозы на дорогах города можно заметить работников дорожных служб. Однако не все виды работ можно выполнять при очень низких температурах. Как сообщалось ранее, холода препятствуют работе техники с гидравлическими системами.

В МУП «Тагилдорстрой» рассказали о том, какие работы по обслуживанию зимних дорог можно производить и в сильные холода.

Ведётся распределение противогололёдных материалов, посыпка песчано-щебёночной смесью дорог, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, -- рассказал редакции TagilCity.ru начальник участка в МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.

Также он рассказал, что по ночам, когда мороз становится меньше, начинают работу автогрейдеры. Производится уборка снега с остановок и прилегающей к пешеходным переходам территорий.

Житель Нижнего Тагила удалось запечатлеть часть работ, проводимых при наступивших аномальных морозах.

Видео предоставлено общественным движением «Тагил без ям»

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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