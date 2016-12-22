Дорожные работы в Нижнем Тагиле ведутся даже в аномальные морозы (ВИДЕО)

Даже в морозы на дорогах города можно заметить работников дорожных служб. Однако не все виды работ можно выполнять при очень низких температурах. Как сообщалось ранее, холода препятствуют работе техники с гидравлическими системами.





В МУП «Тагилдорстрой» рассказали о том, какие работы по обслуживанию зимних дорог можно производить и в сильные холода.





Ведётся распределение противогололёдных материалов, посыпка песчано-щебёночной смесью дорог, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, -- рассказал редакции TagilCity.ru начальник участка в МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.

Также он рассказал, что по ночам, когда мороз становится меньше, начинают работу автогрейдеры. Производится уборка снега с остановок и прилегающей к пешеходным переходам территорий.





Житель Нижнего Тагила удалось запечатлеть часть работ, проводимых при наступивших аномальных морозах.



Видео предоставлено общественным движением «Тагил без ям»