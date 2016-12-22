Перебои в движении городских трамваев произошли в Нижнем Тагиле во время 30-градусных морозов (ФОТО)

По сообщением тагильчан, сбой сказался на движении трамваев маршрутов №3,№4 и №8.

Стоит большое количество трамваев разных маршрутов на пр. Мира по направлению в сторону пр. Ленина, -- сообщила читательница TagilCity.ru Татьяна.

Остановившиеся утром трамваи близ перекрёстка пр. Мира и ул. Победы.

На фото дорожники с помощью специальной техники очищают пути.

Позднее трамваи возобновили движение на этом направлении, однако, по состоянию на 13:00 одно из трамвайных направлений оставалось без движения. В диспетчерской «Тагильского трамвая» простой объяснили куржаком, образовавшемся на рельсах.

На рельсах образовался такой куржак, что трамваи не могут по нему ехать, не помогает даже очистка путей. Трамваи пока не могут заехать в гору на ул. Фрунзе в сторону Выи. Потому, увы, восстановить движение по графику не удается. Трамваи маршрута №3 пока ходят только в противоположном направлении, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в диспетчерской.

На фотографии запечатлен трамвай, остановившийся на подъеме в сторону Выи. Все фото с городских камер stagila.ru.

Напомним, ранее портал TagilCity.ru сообщал, что на движение городского автотранспорта морозы повлиять не должны.