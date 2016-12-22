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Автомобильный Нижний Тагил

Перебои в движении городских трамваев произошли в Нижнем Тагиле во время 30-градусных морозов (ФОТО)

22 декабря 2016, 13:10Добавить новость
Нижний Тагил,трамваи,общественный транспорт,тагильский трамвай,дорога,куржак,Выя,дорожники,морозы,мороз
Утром 22 декабря произошёл сбой в движении трамваев в Нижнем Тагиле.

По сообщением тагильчан, сбой сказался на движении трамваев маршрутов №3,№4 и №8.

 

Стоит большое количество трамваев разных маршрутов на пр. Мира по направлению в сторону пр. Ленина, -- сообщила читательница TagilCity.ru Татьяна.

 

 

 

 

Нижний Тагил,трамваи,общественный транспорт,тагильский трамвай,дорога,куржак,Выя,дорожники,морозы,мороз

Остановившиеся утром трамваи близ перекрёстка пр. Мира и ул. Победы. 

 

Нижний Тагил,трамваи,общественный транспорт,тагильский трамвай,дорога,куржак,Выя,дорожники,морозы,мороз

На фото дорожники с помощью специальной техники очищают пути. 

 

Позднее трамваи возобновили движение на этом направлении, однако, по состоянию на 13:00 одно из трамвайных направлений оставалось без движения. В диспетчерской «Тагильского трамвая» простой объяснили куржаком, образовавшемся на рельсах.

 

На рельсах образовался такой куржак, что трамваи не могут по нему ехать, не помогает даже очистка путей. Трамваи пока не могут заехать в гору на ул. Фрунзе в сторону Выи. Потому, увы, восстановить движение по графику не удается. Трамваи маршрута №3 пока ходят только в противоположном направлении, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в диспетчерской.

 

Нижний Тагил,трамваи,общественный транспорт,тагильский трамвай,дорога,куржак,Выя,дорожники,морозы,мороз

На фотографии запечатлен трамвай, остановившийся на подъеме в сторону Выи. Все фото с городских камер stagila.ru.

 

Напомним, ранее портал TagilCity.ru сообщал, что на движение городского автотранспорта морозы повлиять не должны

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Расписание движения трамваев
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Комментарии (2)
azimut-nt 22.12.2016 14:16:58 #
20 вечером трамваи так же стояли на перекрестке мира-ленина
xemafor 22.12.2016 16:09:17 #
20-го вроде маршрут 10 вообще трамваи без остановок гоняли утром.Одни раздутые от количества народу не останавливаясь мимо остановок ехали,а другие пустые мимо
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