Упавшая с церкви в Екатеринбурге глыба льда повредила автомобиль (ФОТО)

Упавший снег повредил Toyota – у иномарки погнута крыша и смято лобовое стекло. Очевидцы сообщили, что после инцидента снег не был убран с крыш, а продолжал падать на автомобили.



В Ново-Тихвинском монастыре комментарий получить не удалось. Интересно, что на заборе рядом с церковью есть надпись с просьбой не парковать автомобили. Однако непонятно, связано ли это со сходом снега, пишет E1.ru.