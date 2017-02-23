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Автомобильный Нижний Тагил

Упавшая с церкви в Екатеринбурге глыба льда повредила автомобиль (ФОТО)

23 февраля 2017, 09:15Добавить новость
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В Екатеринбурге упавшая с крыши церкви глыба льда повредила автомобиль. Это случилось у церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая в настоящее время реставрируется.

Упавший снег повредил Toyota – у иномарки погнута крыша и смято лобовое стекло. Очевидцы сообщили, что после инцидента снег не был убран с крыш, а продолжал падать на автомобили.

В Ново-Тихвинском монастыре комментарий получить не удалось. Интересно, что на заборе рядом с церковью есть надпись с просьбой не парковать автомобили. Однако непонятно, связано ли это со сходом снега, пишет E1.ru.

 

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Фото: сайт E1.ru
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