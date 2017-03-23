Детям и их родителям рассказали и показали, как работают дорожные службы, какая техника используется для ремонта и уборки дорог. Ребятам представили дорожно-строительную технику и рассказали, какое устройство какую работу выполняет.



Погрузчики, экскаваторы, коммунально-дорожные машины, автогрейдеры, многофункциональный трактор: всё разнообразие парка было представлено детям. Они увидели, чем чистят дороги зимой, а чем – летом. Как происходит ремонт дороги, какими устройствами косят траву и выполняют другую работу по благоустройству Нижнего Тагила.

