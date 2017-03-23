Дошколята Нижнего Тагила познакомились с дорожными строителями
Урок профориентации для 20 дошколят состоялся в субботу, 18 марта на территории базы ООО «УБТ-Сервис»
Детям и их родителям рассказали и показали, как работают дорожные службы, какая техника используется для ремонта и уборки дорог. Ребятам представили дорожно-строительную технику и рассказали, какое устройство какую работу выполняет.
Погрузчики, экскаваторы, коммунально-дорожные машины, автогрейдеры, многофункциональный трактор: всё разнообразие парка было представлено детям. Они увидели, чем чистят дороги зимой, а чем – летом. Как происходит ремонт дороги, какими устройствами косят траву и выполняют другую работу по благоустройству Нижнего Тагила.
Дети с восторгом залезали в кабины погрузчиков и тракторов.
Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»
Игорь Васильев
Главный инженер в «УБТ-Сервис»
Мастер-класс на площадке показали два водителя. Впечатлил ребят погрузчик-экскаватор: из передней части этой спецмашины выдвигается ковш, вилы и лопата, сзади находится экскаваторный ковш. Он покрутился на месте, встал на свои опоры, выдвинул ковш и проделал ещё несколько манипуляций, демонстрирующих возможности устройства.
В этот день производился вывоз снега с площади Славы. Ребята побывали и там. Они посмотрели, как проходит рабочий процесс на дорожных предприятиях. Вывозится снег, очищаются парки и дороги. Дорожные рабочие чистили бордюры и лавочки, а самосвал грузил снег.
Понятным для ребят языком мы рассказали технологию нашей работы.
Игорь Васильев
Главный инженер в «УБТ-Сервис»
Дети познакомились с увлекательным миром гигантских дорожных машин и людьми, которые ими управляют. Увидели, что можно сделать с их помощью и насколько меняется всё там, где прошли эти люди на увлекательных и по-своему разных спецмашинах.