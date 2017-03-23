ГИБДД просит водителей быть внимательнее на дорогах в период школьных каникул

В период с 20 марта по 9 апреля в связи с весенними каникулами в образовательных учреждениях ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» проводит оперативно-профилактическую операцию «Внимание-каникулы!». Цель мероприятия – обеспечение безопасности участников дорожного движения школьного и дошкольного возраста.
ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, перевозки детей в детских креслах, соответствующих требованиям безопасности. Родителям школьников напоминается о необходимости повторить с детьми ПДД.
С начала 2017 года в Нижнем Тагиле зафиксировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних.