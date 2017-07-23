Погоня за пьяным водителем с участием 10 экипажей ГИБДД происходила во время рейда в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В ночь на субботу в столице Урала на глазах у прохожих происходила погоня с участием экипажей ДПС. Как оказалось, стражи порядка преследовали нетрезвого водителя.
Погоня происходила на улице Малышева: движение там было временно перекрыто, передает E1.ru.
По словам очевидцев, автомобиль преследовали около 10 экипажей. В результате удалось задержать автомашину под управлением нетрезвого водителя, который отказался останавливаться по требованию инспектора.
С гонщиком в салоне находились ещё два пассажира. Теперь нарушителю грозят штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав.
Видео: E1.ru