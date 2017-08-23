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Автомобильный Нижний Тагил

118 раз водители Нижнего Тагила в минувшие выходные не пропустили пешеходов (ФОТО)

23 августа 2017, 08:00Добавить новость
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В минувший вторник на дорогах Нижнего Тагила прошёл рейд по правилам перевозки детей и безопасности юных пешеходов под названием «Внимание – дети!». Мероприятие состоялось в преддверии 1 сентября.

Организаторы рейда напоминали взрослым об их ответственности за жизнь и здоровье младших, акцентировали внимание на правилах перехода проезжей части.

Сообщается, что за прошедшие выходные тагильчанам выписали 118 протоколов за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Школьникам рассказали о безопасном поведении на дорогах, использовании световозвращающих значков и создании безопасного маршрута «Дом-школа-дом».

Лицам, которые перевозят детей в автомобилях, в очередной раз напомнили об изменениях в правилах перевозки детей до 12 лет.

 

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Фото: отделение пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле
 
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