118 раз водители Нижнего Тагила в минувшие выходные не пропустили пешеходов (ФОТО)

В минувший вторник на дорогах Нижнего Тагила прошёл рейд по правилам перевозки детей и безопасности юных пешеходов под названием «Внимание – дети!». Мероприятие состоялось в преддверии 1 сентября.
Организаторы рейда напоминали взрослым об их ответственности за жизнь и здоровье младших, акцентировали внимание на правилах перехода проезжей части.
Сообщается, что за прошедшие выходные тагильчанам выписали 118 протоколов за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Школьникам рассказали о безопасном поведении на дорогах, использовании световозвращающих значков и создании безопасного маршрута «Дом-школа-дом».
Лицам, которые перевозят детей в автомобилях, в очередной раз напомнили об изменениях в правилах перевозки детей до 12 лет.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле