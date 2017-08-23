118 раз водители Нижнего Тагила в минувшие выходные не пропустили пешеходов (ФОТО)

Организаторы рейда напоминали взрослым об их ответственности за жизнь и здоровье младших, акцентировали внимание на правилах перехода проезжей части.



Сообщается, что за прошедшие выходные тагильчанам выписали 118 протоколов за непредоставление преимущества в движении пешеходам.



Школьникам рассказали о безопасном поведении на дорогах, использовании световозвращающих значков и создании безопасного маршрута «Дом-школа-дом».



Лицам, которые перевозят детей в автомобилях, в очередной раз напомнили об изменениях в правилах перевозки детей до 12 лет.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле