Самосвал сгорел на Серовской трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)

Вечером 22 сентября на 42 километре Серовской трассы под Екатеринбургом загорелся самосвал. Столб дыма от горящей машины был заметен за 3 километра от места пожара.

Очевидец происшествия рассказал, что машина стояла на обочине и была полностью объята пламенем. По всей видимости, грузовик марки Howo двигался в колонне, так как на безопасном расстоянии были припаркованы еще несколько похожих самосвалов.

Водители также находились на обочине и не предпринимали попыток потушить пожар. На ликвидацию возгорания была направлена 1 пожарная машина и 4 человека личного состава. Возгорание было полностью потушено в течение часа, пострадавших нет, пишет Е1.





Видео: Е1