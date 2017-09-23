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Автомобильный Нижний Тагил

Самосвал сгорел на Серовской трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)

23 сентября 2017, 13:05Добавить новость
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На Серовской трассе в районе Верхней Пышмы загорелся грузовик. В пожаре никто не пострадал.

Вечером 22 сентября на 42 километре Серовской трассы под Екатеринбургом загорелся самосвал. Столб дыма от горящей машины был заметен за 3 километра от места пожара.

 

Очевидец происшествия рассказал, что машина стояла на обочине и была полностью объята пламенем. По всей видимости, грузовик марки Howo двигался в колонне, так как на безопасном расстоянии были припаркованы еще несколько похожих самосвалов.

 

Водители также находились на обочине и не предпринимали попыток потушить пожар. На ликвидацию возгорания была направлена 1 пожарная машина и 4 человека личного состава. Возгорание было полностью потушено в течение часа, пострадавших нет, пишет Е1.

Видео: Е1
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