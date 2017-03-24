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Работы по реконструкции подпорной стенки на пр. Ленина возобновлены в Нижнем Тагиле в полном объёме (ФОТО)

24 марта 2017, 17:25Добавить новость
администрация,Нижний Тагил,подпорная стенка,стенка,ремонт,ремонт дорог,проспект Ленина,центр города
В настоящее время на закрытом для движения участке проспекта Ленина (от ул. Огаркова до Красноармейской) работают строители и специальная техника.

Напомним, предполагалось, что работы начнутся 16 марта, однако фактически дорога была перекрыта на день позже. Позднее на участке появились рабочие и техника.

Представители компании-подрядчика отказались комментировать задержку журналистам, но в администрации Нижнего Тагила внесли в вопрос определённую ясность. 

 

Работы на некоторое время приостанавливались по указанию управления городским хозяйством. В настоящее время они в полном объеме возобновлены. Администрация города рассчитывает, что работы будут закончены в срок, -- отметили в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

 

администрация,Нижний Тагил,подпорная стенка,стенка,ремонт,ремонт дорог,проспект Ленина,центр города

 

администрация,Нижний Тагил,подпорная стенка,стенка,ремонт,ремонт дорог,проспект Ленина,центр города

 

администрация,Нижний Тагил,подпорная стенка,стенка,ремонт,ремонт дорог,проспект Ленина,центр города

 

администрация,Нижний Тагил,подпорная стенка,стенка,ремонт,ремонт дорог,проспект Ленина,центр города

 

администрация,Нижний Тагил,подпорная стенка,стенка,ремонт,ремонт дорог,проспект Ленина,центр города

 

администрация,Нижний Тагил,подпорная стенка,стенка,ремонт,ремонт дорог,проспект Ленина,центр города

Как и предполагалось, работы по реконструкции подпорной стенки не отразились на движении трамваев. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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